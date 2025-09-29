Parma-Torino lunedì 29 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Possibile pareggio al Tardini

Parma e Torino cercano la svolta di questo inizio di campionato e proveranno a trovarla nella sfida della quinta giornata, nella quale di affrontano al Tardini in casa dei ducali. La compagine emiliana non è ancora riuscita ad ottenere il successo in campionato e spera di sbloccarsi proprio ora davanti ai propri tifosi. I ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Possibile pareggio al “Tardini”

In questa notizia si parla di: parma - torino

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti

Parma-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #ParmaTorino - X Vai su X

La cronaca in diretta della partita di Primavera tra Torino e Parma - facebook.com Vai su Facebook

Parma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni fanno visita ai ducali di Carlos Cuesta al Tardini nel posticipo della quinta giornata di campionato ... Scrive tuttosport.com

LIVE Parma-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ... Riporta toro.it