Parma-Torino lunedì 29 settembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Possibile pareggio al Tardini

Infobetting.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma e Torino cercano la svolta di questo inizio di campionato e proveranno a trovarla nella sfida della quinta giornata, nella quale di affrontano al Tardini in casa dei ducali. La compagine emiliana non è ancora riuscita ad ottenere il successo in campionato e spera di sbloccarsi proprio ora davanti ai propri tifosi. I ragazzi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

parma torino luned236 29 settembre 2025 ore 18 30 formazioni quote pronostici possibile pareggio al tardini

© Infobetting.com - Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Possibile pareggio al “Tardini”

In questa notizia si parla di: parma - torino

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti

parma torino luned236 29Parma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni fanno visita ai ducali di Carlos Cuesta al Tardini nel posticipo della quinta giornata di campionato ... Come scrive tuttosport.com

parma torino luned236 29Pronostico Parma vs Torino – 29/09/2025 - Il match tra Parma e Torino, in programma il 29 settembre 2025 alle ore 18:30 allo Stadio Ennio Tardini, è una sfida molto attesa della sesta giornata di ... Come scrive news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Parma Torino Luned236 29