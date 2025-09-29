Parma Torino LIVE 1-1 | Ngonge risponde a Pellegrino match in parità!

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE E’ il giorno della verità per Parma Torino. Dopo due inizi – inutile girarci intorno – rispettivamente complicati, ducali e sabaudi sono pronti a darsi battaglia in un match che tanto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

parma torino live 1 1 ngonge risponde a pellegrino match in parit224

© Calcionews24.com - Parma Torino LIVE 1-1: Ngonge risponde a Pellegrino, match in parità!

In questa notizia si parla di: parma - torino

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti

parma torino live 1LIVE Parma-Torino 1-1 Serie A 2025/2026: Keita sfiora il gol da fuori - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

parma torino live 1Parma-Torino 1-0 dopo i primi 45': poche emozioni, serve un rigore per vedere un gol - 30 del lunedì di Serie A: decide al momento un rigore di Pellegrino. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Torino Live 1