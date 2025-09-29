Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Mourinho ammette: «Allenare l’Inter una fortuna, bellissimo vincere due Champions! All’inizio ero più ... internews24.com
De Paola durissimo: «Tudor sta difendendo i giocatori anziché affrontare le problematiche. Thuram sta facendo ... juventusnews24.com
Fire country stagione 4: esplorare i limiti di un personaggio centrale jumptheshark.it
Debbe dunning svela che tim allen stava per farla rimuovere da home improvement jumptheshark.it
Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia tutto.tv
Sabatini sorprende tutti: «Chivu? Per me è molto meglio di Inzaghi. Vi spiego perchè» internews24.com
Francesco corteggiava: scopri chi è nel passato di uomini e donne
Il ritorno di personaggi già noti all’interno di programmi televisivi rappresenta spesso un element... ► jumptheshark.it
Stasera in TV: programmi di lunedì 29 settembre 2025
Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 29.09.2024, dei principali canali della tv ... ► ascoltitv.it
La Lazio schianta il Genoa a domicilio: 3 0 e Vieira adesso rischia
Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sar... ► calciomercato.it
Iron Man non ha mai indossato l’armatura più potente da lui creata
Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr. per oltre un decennio, è stato uno dei personaggi più... ► nerdpool.it
Box office 2025: zootopia 2, wicked 2 e avatar 3 sfidano i film superhero
Il panorama cinematografico del 2025 si distingue per una notevole varietà di successi al botteghin... ► jumptheshark.it
Tendenze di Moda Sostenibile: Modelli per un Futuro Responsabile
La moda sostenibile rappresenta un settore in espansione che necessita di un'attenzione costante e ... ► donnemagazine.it
Sequel sottovalutati che meritano attenzione
Il panorama cinematografico è ricco di sequel che, purtroppo, non riescono a eguagliare l’impatto d... ► jumptheshark.it
Ricci festeggia la vittoria sui social: “Partite che valgono più di mille parole!”
Si può essere contentissimi dopo una vittoria in cui non si è scesi in campo per neanche un minuto? ... ► pianetamilan.it
Grande Fratello, il meglio e il peggio della puntata
Grande Fratello, al via la prima puntata della nuova edizione: ecco cos’è accaduto tra TOP e FLOP È... ► 361magazine.com
Alle sfilate di Milano, sentimento e timore
La notizia è arrivata come una frustata, nel pomeriggio che sembrava già quieto: la sfilata più bel... ► amica.it
Muletto investe elettricista a Messina: tragedia in cantiere
La quiete apparente di un’area industriale di Messina è stata spezzata da una tragedia improvvisa: ... ► sbircialanotizia.it
Treni fermi per frana, l'infernale viaggio di una studentessa tiranese: "Sgomento"
Una vera e propria odissea quella vissuta da una giovane studentessa universitaria del Tiranese. D... ► sondriotoday.it
Milan – Napoli, opinione allo scoperto sul rigore degli azzurri: l'analisi
Arrivata in quest’ultima ora un’opinione in merito al rigore assegnato al Napoli nella sfida di cam... ► spazionapoli.it
Tudor lo ha fatto fuori, Comolli incredulo: acquisto inutile
La Juventus non va oltre un deludente pareggio contro l’Atalanta e dalle scelte di Tudor nasce una ... ► glieroidelcalcio.com
Marche, Meloni 'festeggia' Acquaroli e Fdi primo partito. Ora nodo Veneto
Ancona, 29 set. (askanews) – La festa, quella vera, liberatoria, la farà stasera nella sua Potenz... ► ildenaro.it
Tuttosport – “Questi ragazzi hanno un cuore unico”
2025-09-29 21:21:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia... ► justcalcio.com
Ventola non ha dubbi: «Per Pio Esposito è una fortuna ci sia Chivu, con Inzaghi non so quanto avrebbe giocato! C’è un punto da non sottovalutare»
di RedazioneL’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, si espone così su Francesco Pio Esposito e s... ► internews24.com
Hulu cancella mid century modern dopo una stagione
annuncio sulla cancellazione di “mid-century modern” dopo una sola stagione La serie televisiva “Mi... ► jumptheshark.it
Il diavolo veste prada avrà un remake coreano con anne hathaway
annuncio del remake coreano di “the intern” e il coinvolgimento di Warner Bros. Nel panorama cinema... ► jumptheshark.it
Riassunto della prima stagione di ncis: origins
La prima stagione di NCIS: Origins si distingue per uno stile narrativo complesso, caratterizzato d... ► jumptheshark.it
Pardo: "Allegri è cambiato? No. Pulisic? Fantasista razionale"
In un video pubblicato su Instagram, Pierluigi Pardo, telecronista di Milan-Napoli di ieri, ha comme... ► pianetamilan.it
Costi: "Il problema del Napoli è l'infermeria, a Marianucci non ha retto la gamba"
Costi: “E’ una sconfitta indolore per il Napoli per come è arrivata. Il Napoli sta meglio del Milan... ► gbt-magazine.com
Hollow Knight: Silksong, è in arrivo la Patch 3: ecco alcune delle novità
Team Cherry continua a mantenere un ritmo serrato negli aggiornamenti di Hollow Knight: Silksong, e... ► game-experience.it
Offerte imperdibili della vendita autunnale di steam 2025
saldi autunnali su steam: le offerte più interessanti sui giochi pc La stagione dei saldi autunnali... ► jumptheshark.it
Juventus: Piantanida su Koopmeiners
Una critica pungente Franco Piantanida, giornalista Mediaset, ha espresso dubbi sul rendimento di ... ► ilprimatonazionale.i
Migliori serie prime video da guardare questa settimana
Il panorama delle serie televisive in streaming si arricchisce continuamente di produzioni di alta ... ► jumptheshark.it
