Parma-Torino 2-1 | Pellegrino testa d' oro | doppietta
Il Parma lascia il pallino del gioco al Torino e, dopo un inizio in cui aveva provato a pressare alto con Bernabé chiamato all’uscita sul primo portatore, fa qualche passo indietro accettando la supremazia dei granata che spingono e chiudono i padroni di casa nella propria metà campo. Prendono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - torino
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti
Serie A, Parma-Torino 1-0 a fine primo tempo: gol di Pellegrino su rigore Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook
#Parma-#Torino, le formazioni ufficiali - X Vai su X
LIVE Parma-Torino 1-1 Serie A 2025/2026: Keita sfiora il gol da fuori - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Lo riporta sport.virgilio.it
Parma-Torino LIVE 2-1: doppietta di Pellegrino, nel mezzo il gol di Ngonge - AMMONITI: Ndiaye, Pellegrino (P); Ngonge, Nkounkou (T). Come scrive msn.com