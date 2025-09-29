Parma Torino 2-1 | Pellegrino doppietta firma il sorpasso di Cuesta Baroni la perde coi cambi e ora è a rischio
Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE E’ il giorno della verità per Parma Torino. Dopo due inizi – inutile girarci intorno – rispettivamente complicati, ducali e sabaudi sono pronti a darsi battaglia in un match che tanto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: parma - torino
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Parma-Torino (lunedì 29 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Parma-Torino: sono imbattuti negli ultimi cinque confronti
Serie A, Parma-Torino 2-1: doppietta di Pellegrino, i ducali battono i granata e li scavalcano Tardini Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
#Parma-#Torino, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Serie A: Parma-Torino 2-1 - 0) in uno dei posticipi della quinta giornata di serie A. Scrive ansa.it
Una doppietta di Pellegrino stende il Torino: prima vittoria in campionato per il Parma - Il lunedì di Serie A viene aperto dal primo successo in Italia per Cuesta. Segnala corrieredellosport.it