Parma-Torino 2-1 LE PAGELLE | Super Pelle fa tutto lui
Ecco le pagelle di Parma-Torino 2-1Suzuki 6 - Incolpevole sul gol di Ngonge, si distende benissimo su Casadei quando il Toro, dopo il gol dell’1-1, prende campo. Poi spegne con qualche uscita alta i cross degli avversari. Delprato 6 - Vola altissimo, si arrampica a pizzicare il pallone che sbatte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Pagelle Parma-Torino 2-1: Pellegrino bulldozer col caschetto, Ngonge in palla, Vlasic evanescente - Il Parma batte il Torino e conquista la prima vittoria stagionale in campionato: decisiva una doppietta di Pellegrino, ai granata non basta un gol di Ngonge ... Come scrive sport.virgilio.it
