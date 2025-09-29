parma torino 2 1 la doppietta di pellegrino regala il primo successo stagionale ai ducali

Parma, 29 settembre 2025 - Il Parma ha conquistato la vittoria nel primo posticipo del lunedì di Serie A. I ducali si sono imposti con il punteggio di 2-1 sul Torino, allo stadio Tardini, grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino. Questo quinto turno di campionato ha sorriso alla squadra di Carlos Cuesta, passata in vantaggio con un calcio di rigore al 36' e poi ripresa dai granata al 50', per mano di un ispiratissimo Cyril Ngonge. La marcatura decisiva è però giunta al 73' dalla testa dell'attaccante argentino di casa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli emiliani festeggiano la prima vittoria stagionale e scavalcano in classifica proprio i piemontesi di Marco Baroni, la cui somma di sconfitte sale a quota tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

