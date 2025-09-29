Parma arriva Krause | pure il presidente spinge Cuesta

Il Parma va a caccia della prima vittoria in campionato. L'era Cuesta è cominciata con il freno a mano tirato e serve un colpo di coda per stappare la stagione. L'occasione, come ha spiegato nel pre-partita Carlos, è di quelle ghiotte: al Tardini arriva il Torino, a dare man forte al tecnico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - arriva

Arriva il bosco bus, da Parma all'Appennino in autobus (e si può portare anche la bici)

Inter Femminile, arriva il comunicato ufficiale dei nerazzurri: «Arriva la cessione di Gaia Lonati al Parma a titolo definitivo»

A Parma arriva il parksharing: ecco come 'affittare' un parcheggio privato

L'Italia Femminile chiuderà il 2025 in casa con un'amichevole di lusso: il 28/10 a Parma arriva il Brasile - X Vai su X

E come una brezza arriva il Barezzi ? Con sé porta nuova musica a Parma e lungo la via Emilia con una line up in continua crescita, pronta a stupire ancora. Iscriviti subito alla newsletter per non perderti le prossime novità tinyurl.com/dtujccku - facebook.com Vai su Facebook

Parma, dal Midtjylland arriva Sorensen. Terzo acquisto estivo per Krause - Questo il comunicato ufficiale del club danese: "Oliver Sørensen si unisce al Parma in Serie A, diventando l'ultimo di ... Riporta tuttomercatoweb.com

Pagina 1 | Cherubini e progetto Parma: "Krause, in cinque anni poste basi per il futuro" - Il CEO del club emiliano sottolinea l'importanza del lavoro svolto in campo e fuori dal presidente e presenta l'ultimo acquisto del mercato: Cremaschi ... Come scrive tuttosport.com