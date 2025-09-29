La moda torna a illuminare Parigi con la sua settimana più attesa: la Paris Fashion Week 2025. Dal 29 settembre al 7 ottobre, la capitale francese accoglierà oltre 70 sfilate che segneranno il debutto di nuovi direttori creativi e il ritorno delle maison storiche con collezioni pronte a dettare tendenze per la prossima primavera-estate 2026. Un’agenda fitta di appuntamenti che promette glamour, sorprese e un pizzico di rivoluzione. Paris Fashion Week 2025, l e date da segnare in agenda. La Paris Fashion Week 2025 aprirà i battenti lunedì 29 settembre e si concluderà martedì 7 ottobre. Nove giorni in cui le passerelle saranno lo specchio di un settore in continua trasformazione, tra omaggi alle grandi icone e nuove visioni stilistiche. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate