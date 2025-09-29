Paris Fashion Week 2025 l’arrivo di Jane Fonda è già spettacolo

Dilei.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Paris Fashion Week 2025 è appena iniziata e, come sempre, il red carpet e le prime file delle sfilate sono già diventati teatro di incontri, glamour e look memorabili. Ma questa volta, a rubare la scena non è stata una giovane modella emergente o una star in ascesa. A conquistare tutti, con la sua presenza magnetica e un fascino che non conosce età, è stata Jane Fonda. L’attrice americana, icona di cinema e di impegno sociale, ha trasformato il suo arrivo a Parigi in uno show a sé, confermandosi ancora una volta regina di eleganza e di stile. Con i suoi 87 anni portati con la grinta di una ventenne, Fonda ha insegnato che la moda non è questione di anagrafe, ma di personalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

paris fashion week 2025 l8217arrivo di jane fonda 232 gi224 spettacolo

© Dilei.it - Paris Fashion Week 2025, l’arrivo di Jane Fonda è già spettacolo

In questa notizia si parla di: paris - fashion

Come il Paris Fashion Week ridefinisce le tendenze beauty

Da villain iper glam a regina dei fiori fino a diva futuristica: così Cardi B ha brillato tra i front-row della Paris Fashion Week

Virgil Abloh, una mostra dedicata al suo genio sarà il fiore all'occhiello della prossima Paris Fashion Week

paris fashion week 2025Paris Fashion Week settembre 2025, date e calendario delle sfilate - Attesi i grandi ritorni e le novità: da Jonathan Anderson per Dior a Pierpaolo Piccioli da Balenciaga, fino a Michael Rider per Celine ... dilei.it scrive

paris fashion week 2025Paris Fashion Week 2025, l’arrivo di Jane Fonda è già spettacolo - Per il suo arrivo alla Paris Fashion Week, Jane Fonda ha scelto un outfit che racconta molto più di quanto sembri. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Paris Fashion Week 2025