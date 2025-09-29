Paris Fashion Week 2025 l’arrivo di Jane Fonda è già spettacolo

La Paris Fashion Week 2025 è appena iniziata e, come sempre, il red carpet e le prime file delle sfilate sono già diventati teatro di incontri, glamour e look memorabili. Ma questa volta, a rubare la scena non è stata una giovane modella emergente o una star in ascesa. A conquistare tutti, con la sua presenza magnetica e un fascino che non conosce età, è stata Jane Fonda. L’attrice americana, icona di cinema e di impegno sociale, ha trasformato il suo arrivo a Parigi in uno show a sé, confermandosi ancora una volta regina di eleganza e di stile. Con i suoi 87 anni portati con la grinta di una ventenne, Fonda ha insegnato che la moda non è questione di anagrafe, ma di personalità. 🔗 Leggi su Dilei.it

