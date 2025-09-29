Pari opportunità in Provincia sportello online per segnalare discriminazioni
La Provincia di Caserta annuncia l’attivazione dello Sportello di Ascolto Online per le Pari Opportunità, un servizio istituzionale gratuito dedicato ai cittadini che intendano segnalare situazioni di discriminazione, disparità di trattamento, molestie o altri comportamenti lesivi del principio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Concita Borrelli: "Ho i radar". La Commissione Pari Opportunità accusa: "Stereotipi e luoghi comuni sui gay in tv" - facebook.com Vai su Facebook
Pari opportunità in provincia. Ecco la nuova commissione - Si è insediata la nuova commissione provinciale per le pari opportunità. Riporta ilrestodelcarlino.it
Al via lo sportello dedicato alle donne, primo incontro con la referente pari opportunità 5 Stelle - Primo appuntamento questo pomeriggio con la dottoressa Simona Romanì, referente pari opportunità del gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle, dedicato allo sportello gratuito delle do. Riporta corriereirpinia.it