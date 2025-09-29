Pardo | Allegri è cambiato? No Pulisic? Fantasista razionale
In un video pubblicato su Instagram, Pierluigi Pardo, telecronista di Milan-Napoli di ieri, ha commentato il match. In particolare, ha commentato l'incidenza di Allegri sulla squadra e la prestazione di Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pardo - allegri
Pardo: “Il Milan di Allegri è lontano da quello stereotipo che gli hanno affibbiato”
SisalTipster. . Dopo 12 anni, Allegri e Conte tornano a sfidarsi, l’uno contro l’altro. Milan-Napoli e forse già il primo bivio tra le due squadre più in forma del nostro campionato. ? Pierluigi Pardo e Fabio Caressa hanno dato la loro visione del match con le lo - facebook.com Vai su Facebook
Pardo: “Il Milan di Allegri è lontano da quello stereotipo che gli hanno affibbiato” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Pardo: "Ieri è stata la vittoria di Allegri in purezza" - Il Milan vince contro il Napoli campione d’Italia e raggiunge la vetta della classifica dopo cinque giornate di Serie A: rotta nettamente invertita rispetto a qualche mese fa, soprattutto ... Secondo milannews.it