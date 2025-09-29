‘Parchi per il Clima’ | interventi per salvare la lecceta di Montecristo

Sono iniziati i lavori per la salvaguardia della lecceta mediterranea (Quercus ilex) nella Riserva naturale statale dell’ Isola di Montecristo, una delle sette perle del Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Il progetto è sostenuto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) nell’ambito del programma nazionale Parchi per il Clima, che finanzia iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici all’interno dei Parchi Nazionali italiani. L’intervento, sviluppato in stretta collaborazione con il Reparto carabinieri biodiversità di Follonica, mira a proteggere uno degli habitat simbolo dell’isola, minacciato dalla pressione delle capre presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it