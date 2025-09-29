Papa Leone XIV | In Europa si viva una sana laicità

Tv2000.it | 29 set 2025

Udienza di Papa Leone con alcuni rappresentanti dell’Unione Europea: “Si viva in Europa una sana laicità”, ha detto loro il Pontefice. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

