Papa Leone XIV | In Europa si viva una sana laicità

Udienza di Papa Leone con alcuni rappresentanti dell’Unione Europea: “Si viva in Europa una sana laicità”, ha detto loro il Pontefice. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone XIV: “In Europa si viva una sana laicità”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Tg2. . In 50mila in piazza #SanPietro per il #Giubileo dei catechisti. Appello di #PapaLeone contro l'indifferenza - facebook.com Vai su Facebook

Profilo di preghiera del Papa #PreghiamoInsieme con Papa Leone XIV @pontifex_it Per i Catechisti https://clicktopray.org/pope - X Vai su X

Weber dal Papa: "La tua saggezza guida il nostro cammino" - Ci presentiamo oggi davanti a te, Santità Papa Leone XIV, con gratitudine e riflessione. Secondo ansa.it

Leone XIV: Europa ha bisogno di “un sano laicismo”, “dialogo tra culture e religioni è un obiettivo chiave per un politico cristiano” - “Le istituzioni europee hanno bisogno di persone che sappiano vivere un sano laicismo, cioè uno stile di pensiero e di azione che affermi il valore della religione preservando al contempo la distinzio ... Come scrive agensir.it