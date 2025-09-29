Ne La valle dei sorrisi, il suo nuovo (bellissimo) film, il regista riflette su quanto il dolore sia necessario a renderci umani anche se in questa intervista ammette che, se potesse liberarsene, non ci penserebbe due volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paolo Strippoli: «Non sono un regista horror: voglio raccontare storie che piacciono alla gente. Reprimere il dolore è sbagliato: la sofferenza è sgradevole, ma è ciò che ci rende completi»