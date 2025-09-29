Paolo Strippoli | Non sono un regista horror | voglio raccontare storie che piacciono alla gente Reprimere il dolore è sbagliato | la sofferenza è sgradevole ma è ciò che ci rende completi
Ne La valle dei sorrisi, il suo nuovo (bellissimo) film, il regista riflette su quanto il dolore sia necessario a renderci umani anche se in questa intervista ammette che, se potesse liberarsene, non ci penserebbe due volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
L'Estranea: sono in corso le riprese del thriller di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini
La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia
Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli fuori concorso
Un po' di Stephen King e un po' di Stranger Things ne "La valle dei sorrisi" di Paolo Strippoli. L'orrore si insinua lentamente nella realtà, trasformando una relazione ambigua e salvifica in un percorso di rinascita e perdizione Di Antonella Lattanzi
Un po' di Stephen King e un po' di Stranger Things ne “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli - In questo mondo, l’orrore si insinua lentamente nella realtà, trasformando una relazione ambigua e s ... Da ilfoglio.it
Il regista Paolo Strippoli: «Avrei voluto più attenzione sul ruolo del judo nel mio film 'La Valle dei Sorrisi'. Il prossimo? Non sarà horror» - Con il suo nuovo film "La Valle dei Sorrisi" è stata la sua prima volta alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lo riporta msn.com