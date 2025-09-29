Paolo Strippoli | Non sono un regista horror | voglio raccontare storie che piacciono alla gente Reprimere il dolore è sbagliato | la sofferenza è sgradevole ma è ciò che ci rende completi

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ne La valle dei sorrisi, il suo nuovo (bellissimo) film, il regista riflette su quanto il dolore sia necessario a renderci umani anche se in questa intervista ammette che, se potesse liberarsene, non ci penserebbe due volte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

paolo strippoli non sono un regista horror voglio raccontare storie che piacciono alla gente reprimere il dolore 232 sbagliato la sofferenza 232 sgradevole ma 232 ci242 che ci rende completi

© Vanityfair.it - Paolo Strippoli: «Non sono un regista horror: voglio raccontare storie che piacciono alla gente. Reprimere il dolore è sbagliato: la sofferenza è sgradevole, ma è ciò che ci rende completi»

In questa notizia si parla di: paolo - strippoli

L'Estranea: sono in corso le riprese del thriller di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca e Adriano Giannini

La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia

Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli fuori concorso

paolo strippoli sono registaUn po' di Stephen King e un po' di Stranger Things ne “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli - In questo mondo, l’orrore si insinua lentamente nella realtà, trasformando una relazione ambigua e s ... Da ilfoglio.it

paolo strippoli sono registaIl regista Paolo Strippoli: «Avrei voluto più attenzione sul ruolo del judo nel mio film 'La Valle dei Sorrisi'. Il prossimo? Non sarà horror» - Con il suo nuovo film "La Valle dei Sorrisi" è stata la sua prima volta alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paolo Strippoli Sono Regista