News TV. Il sabato sera di Canale 5 si è tinto di nuove sfumature grazie all'ingresso di Paolo Bonolis nella giuria di Tu sì que vales. Un debutto che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, complici la sostituzione di Gerry Scotti e la curiosità di vedere Bonolis alle prese con uno show tanto amato dal pubblico. Mentre "Zio Gerry" si dedica a nuove avventure,Bonolis porta con sé ironia tagliente e una dose di irriverenza che non passa inosservata. Già nei primi minuti, le sue battute fulminanti hanno diviso l'audience. Social in fermento tra meme e critiche.

© Tvzap.it - Paolo Bonolis, esordio shock per lui: il pubblico é in rivolta