Panorama On the Road fa tappa a Napoli | confronto su sicurezza lavoro e infrastrutture

Panorama.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di dibattito e approfondimento sui temi cruciali per il futuro del Paese. Il settimanale Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, porta il suo format itinerante “Panorama On the Road” a Napoli, con un appuntamento in programma il 2 ottobre alle ore 16.00 nello storico Palazzo San Teodoro di Riviera di Chiaia. La giornata vedrà alternarsi ministri, rappresentanti delle istituzioni, magistrati e accademici in un confronto serrato sui grandi nodi che attraversano la società italiana: infrastrutture, trasporti, sanità, sicurezza e lavoro. Il programma dell’evento. Ore 16.00 – Accredito Sicurezza, legalità, coesione. 🔗 Leggi su Panorama.it

panorama on the road fa tappa a napoli confronto su sicurezza lavoro e infrastrutture

© Panorama.it - «Panorama On the Road» fa tappa a Napoli: confronto su sicurezza, lavoro e infrastrutture

In questa notizia si parla di: panorama - road

panorama on the roadPanorama On the Road fa tappa a Napoli: confronto su sicurezza, lavoro e infrastrutture - Un pomeriggio di dibattito e approfondimento sui temi cruciali per il futuro del Paese. Riporta panorama.it

Panorama on the road: L’orgoglio del Sud per un’Italia più forte - Una discussione sul Mezzogiorno, Matera, la Basilicata e il futuro di questa parte d’Italia a volte guardata come “un’area in declino”. Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Panorama On The Road