Panorama On the Road fa tappa a Napoli | confronto su sicurezza lavoro e infrastrutture

Un pomeriggio di dibattito e approfondimento sui temi cruciali per il futuro del Paese. Il settimanale Panorama, diretto da Maurizio Belpietro, porta il suo format itinerante "Panorama On the Road" a Napoli, con un appuntamento in programma il 2 ottobre alle ore 16.00 nello storico Palazzo San Teodoro di Riviera di Chiaia. La giornata vedrà alternarsi ministri, rappresentanti delle istituzioni, magistrati e accademici in un confronto serrato sui grandi nodi che attraversano la società italiana: infrastrutture, trasporti, sanità, sicurezza e lavoro. Il programma dell'evento. Ore 16.00 – Accredito Sicurezza, legalità, coesione.

