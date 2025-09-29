Pannelli tattili con audio guida e alfabeto Braille | consegnati i primi in provincia di Novara

I comuni di Borgomanero e Invorio, primi nella Provincia di Novara, hanno ricevuto i loro pannelli tattili multimediali che consentiranno, anche ai non vedenti, di percepire le forme e la descrizione di due siti di interesse artistico del territorio: la colonna dell'Immacolata Concezione a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: pannelli - tattili

