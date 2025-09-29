Panico alla festa patronale esplosi colpi di pistola tra la folla | ferita una donna incinta

Una festa patronale finita in rissa, con oltre una decina di persone coinvolte, due sparatorie, una donna incinta ferita di striscio e l’ira del parroco: "Ne risponderanno davanti a Dio per ciò che hanno fatto", Quella tra il 28 e il 29 settembre è stata una nottata all’insegna del caos a. 🔗 Leggi su Today.it

