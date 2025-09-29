Panico a bordo di un volo Ryanair scoppia una furiosa rissa | aereo costretto ad atterraggio di emergenza
Momenti ad altissima tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto ad Alicante, in Spagna. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza in Francia a causa di una violenta rissa scoppiata durante il viaggio. A provocare l'emergenza sarebbe stato un cittadino inglese che, stando alle ultime informazioni riportate dal DailyMail, era pesantemente ubriaco. Il fatto si è verificato venerdì scorso. Il velivolo della compagnia Ryanair era decollato dall'aeroporto di Londra-Luton e si stava dirigendo ad Alicante, nel sud della Spagna, quando si è verificato il problema. L'uomo, già visibilmente alterato, ha perso il controllo, e con lui ci sarebbero stati anche altri soggetti, tutti molto ubriachi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
