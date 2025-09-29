Panico a bordo di un volo Ryanair scoppia una furiosa rissa | aereo costretto ad atterraggio di emergenza

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti ad altissima tensione a bordo di un volo Ryanair partito da Londra e diretto ad Alicante, in Spagna. L'aereo ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza in Francia a causa di una violenta rissa scoppiata durante il viaggio. A provocare l'emergenza sarebbe stato un cittadino inglese che, stando alle ultime informazioni riportate dal DailyMail, era pesantemente ubriaco. Il fatto si è verificato venerdì scorso. Il velivolo della compagnia Ryanair era decollato dall'aeroporto di Londra-Luton e si stava dirigendo ad Alicante, nel sud della Spagna, quando si è verificato il problema. L'uomo, già visibilmente alterato, ha perso il controllo, e con lui ci sarebbero stati anche altri soggetti, tutti molto ubriachi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

panico a bordo di un volo ryanair scoppia una furiosa rissa aereo costretto ad atterraggio di emergenza

© Ilgiornale.it - Panico a bordo di un volo Ryanair, scoppia una furiosa rissa: aereo costretto ad atterraggio di emergenza

In questa notizia si parla di: panico - bordo

Air India, panico a bordo e versioni che non tornano: cosa nasconde il primo report?

Air India, panico a bordo e versioni che non tornano: cosa svela il primo report?

Botte da orbi sul bus tra due ragazzi senza biglietto: panico a bordo, l’autista salva gli altri passeggeri chiamando i carabinieri

“Strappano a morsi i passaporti, panico sul Bergamo-Londra”: volo dirottato a Parigi - Cosa è successo, il racconto di un passeggero ... Riporta bergamonews.it

panico bordo volo ryanairVolo Ryanair costretto a un atterraggio d’emergenza per colpa di passeggeri ubriachi e rissosi - Blagnac, per un volo Ryanair che lo scorso 27 settembre era decollato da Londra con destinazione Alicante. Scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Panico Bordo Volo Ryanair