Dal centro storico di Senigallia arriva un messaggio che profuma di lievito e passione: la ventiduesima edizione di Pane Nostrum si è chiusa fra applausi, strette di mano e nuove idee pronte a germogliare. Un’edizione che lascia il segno Il Salone nazionale dei lievitati, ideato da Confcommercio Marche insieme a Cia Provincia di Ancona, ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Pane Nostrum chiude l’edizione 2023: profumi, idee e record di pubblico