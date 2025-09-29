Pallavolo maschile l’Italia sul tetto del mondo | Bulgaria ko 3-1 in finale

L’Italia è campione del mondo di pallavolo maschile per la quinta volta nella sua storia. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto la Bulgaria 3-1 nella finale disputata nelle Filippine, con i parziali di 25-21, 25-17, 17-25, 25-10. Un trionfo che arriva a distanza di appena due anni dal precedente titolo iridato e che consacra definitivamente la nazionale tricolore nell’olimpo del volley mondiale. Il percorso degli azzurri verso l’oro è stato straordinario. Dopo aver chiuso al secondo posto nella fase a gironi – dove è arrivata l’unica sconfitta contro il Belgio per 3-2 – la squadra di De Giorgi ha trovato la quadratura perfetta nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

