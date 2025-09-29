Pallacanestro a San Severo l' Adamant centra la prima vittoria stagionale | finisce 74-88
Se due indizi fanno una prova, allora l'Adamant è sulla strada giusta per una grande stagione. I biancazzurri sbancano il campo di San Severo e centrano il primo successo in Serie B Nazionale grazie a una prova magistrale, fatta di intensità e determinazione, di gioco orchestrato e difesa arcigna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: pallacanestro - severo
