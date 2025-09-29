Pallacanestro a San Severo l' Adamant centra la prima vittoria stagionale | finisce 74-88

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se due indizi fanno una prova, allora l'Adamant è sulla strada giusta per una grande stagione. I biancazzurri sbancano il campo di San Severo e centrano il primo successo in Serie B Nazionale grazie a una prova magistrale, fatta di intensità e determinazione, di gioco orchestrato e difesa arcigna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pallacanestro - severo

pallacanestro san severo adamantAdamant, il rientro. Marchini nel gruppo. A San Severo ci sarà - Antivigilia della sfida esterna a San Severo per l’Adamant, che ieri pomeriggio ha riabbracciato in gruppo Davide Marchini, ai ... Scrive ilrestodelcarlino.it

pallacanestro san severo adamantAdamant, adesso rompi il ghiaccio. Un campo bollente per i primi punti. A San Severo il ritorno di Marchini - Da tenere d’occhio l’esterno Bugatti, principale terminale offensivo e autore di 26 punti all’esordio con Faenza. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pallacanestro San Severo Adamant