Palio Westerman | Gelosi dei nostri cavalli? Siamo tutti così io lo sono di Tansini e Colagè E' competizione
Siena, 29 settembre 2025 – Diodoro e Anda e Bola, i due barberi vittoriosi dei Palii 2025 hanno fatto esultare i proprietari, ieri premiati in Piazza durante la cerimonia di consegna del Masgalano alla Torre. A loro sono andati i bandierini realizzati dagli studenti del Liceo artistico ’Duccio di Boninsegna’ di Siena. Matilda Favilli ha fatto quello per Marco Tansini, proprietario di Diodoro, Lucrezia Cuzzola invece l’altro per Harry Arthur Louis Westerman, proprietario con il fratello ed un uomo di affari di Anda e Bola. «E’ la prima volta per mio fratello, speriamo poi di averne altri, ogni anno», dice mentre assiste alla cerimonia Theo Westerman che si definisce direttore delle corse per quanto riguarda i tanti mezzosangue di famiglia per il Palio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
