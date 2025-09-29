palestina e polemiche tricolore ad albanese cita ostaggi israeliani massari fischiato

"Sono veramente orgogliosa di ricevere questo Tricolore. Mi viene detto che sono più palestinese dei palestinesi, ma la bandiera che porto dentro è quella italiana. Per me è un momento preziosissimo". Parole che raccontano tutta l’emozione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, dopo aver ricevuto il Primo Tricolore al teatro Valli di piazza dei Martiri nella mattinata di ieri. Un momento però in parte segnato dall’inciampo del sindaco Massari, che durante il suo discorso ha messo sullo stesso piano la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi israeliani, indicandole come condizioni necessarie avviare un processo di pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

