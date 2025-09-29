Palermo-Venezia martedì 30 settembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Dopo il pari di Cesena, il Palermo ha perso la testa della classifica di Serie B al pari dei romagnoli: al comando adesso c’è il Modena che domenica ha battuto ll Pescara. Il Venezia, da parte sua, nonostante la vittoria sullo Spezia è a -5 dalla vetta con Stroppa che ha potuto testare la profondità . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo
Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big
Palermo protagonista alla Mostra di Venezia, Carmelo Bene visto da Maresco e i 18 giorni di Nino D'Angelo
#Palermo-Venezia: Promo Family per il settore ospiti - facebook.com Vai su Facebook
#Palermo-Venezia, il club invita i tifosi ad arrivare in anticipo al Barbera. L’appello del presidente Mirri https://mondopalermo.it/palermo-venezia-il-club-invita-i-tifosi-ad-arrivare-in-anticipo-al-barbera-lappello-del-presidente-mirri/… #Sicilia - X Vai su X
Pronostico Palermo-Venezia 30 Settembre 2025: Inzaghi in difesa del primato - Venezia, valida per la 6ª giornata di Serie BKT 2025/26: scopri il pronostico, le quote e l'analisi di questa sfida cruciale, dove i ro ... Segnala bottadiculo.it
Venezia: i convocati contro il Palermo - Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la giornata 6 di Serie BKT 25/26, che vedrà il Venezia FC affrontare il Palermo,. Riporta tuttob.com