Palermo-Venezia le probabili formazioni | Brunori torna titolare a centrocampo Giovane con Segre e Blin
Il Palermo di Pippo Inzaghi torna subito in campo: domani sera al Barbera, nel turno infrasettimanale, arriva il Venezia. Una partita molto insidiosa, contro uno degli avversari più forti del torneo. Ci sarà, probabilmente, un altro pienone: attualmente sono 28.621 gli spettatori attesi, ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: palermo - venezia
Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo
Palermo, c'è Palumbo. Spezia, Empoli e Venezia per la svolta: così si muovono le big
Palermo protagonista alla Mostra di Venezia, Carmelo Bene visto da Maresco e i 18 giorni di Nino D'Angelo
#Palermo-Venezia, il club invita i tifosi ad arrivare in anticipo al Barbera. L’appello del presidente Mirri https://mondopalermo.it/palermo-venezia-il-club-invita-i-tifosi-ad-arrivare-in-anticipo-al-barbera-lappello-del-presidente-mirri/… #Sicilia - X Vai su X
#Palermo-Venezia, già 27.564 spettatori: il Barbera verso quota 30 mila ? - facebook.com Vai su Facebook
Serie B 2025/2026: Cesena-Palermo, le probabili formazioni - Cesena – Palermo inizia alle 15 allo stadio Manuzzi: la partita è valida per la quinta giornata di Serie B. Come scrive sportal.it
Cesena-Palermo, out Ranocchia e Diakité: le probabili formazioni - 1, dovrà fare a meno di Ranocchia ( elongazione all’arto inferiore destro) e Diakité (Riposo precauzionale), entrambi non convocati. Riporta livesicilia.it