Palermo spari durante la processione | ferita una donna incinta

Momenti di panico a Sferracavallo, quartiere della zona Nord di Palermo, dove una donna di 21 anni incinta è rimasta ferita di striscio da un colpo di pistola durante una rissa scoppiata nella notte tra domenica e lunedì, nel pieno dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano L’episodio è avvenuto intorno all’una di notte, in via Torretta, mentre la processione a seguito dei santi stava per rientrare in chiesa. Secondo le prime ricostruzioni, a fronteggiarsi sarebbero stati due gruppi di giovani, uno proveniente dal quartiere Zen e uno dalla Marinella. La lite, scoppiata inizialmente vicino alle giostre allestite per la festa, sarebbe degenerata fino a spostarsi in strada, dove si sono sentiti diversi colpi di arma da fuoco e sarebbero comparsi anche coltelli. 🔗 Leggi su Open.online