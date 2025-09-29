Palermo Futsal Club sconfitto in casa dall' Agrigento 7-4
Non bastano le reti di A. Di Chiara, Iraci e la doppietta del solito trascinatore La Fiura. Al Tocha Stadium passano gli agrigentini, che si confermano tra le candidate alla promozione diretta in Serie B. Primo tempo La gara si apre nel segno dell’equilibrio. Ci pensa Santi a portare in vantaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
