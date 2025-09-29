Palazzo Loschiavo da oggi è di proprietà del Comune di Taurianova
Il Comune di Taurianova è entrato definitivamente in possesso di Palazzo Loschiavo. Con le firme apposte in mattinata in calce all’atto notarile, il Comune di Taurianova ha definitivamente acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente grazie alla donazione dell’immobile che, appartenuto a una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
