Palazzo Loschiavo da oggi è di proprietà del Comune di Taurianova

Reggiotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Taurianova è entrato definitivamente in possesso di Palazzo Loschiavo.  Con le firme apposte in mattinata in calce all’atto notarile, il Comune di Taurianova ha definitivamente acquisito al patrimonio indisponibile dell’ente grazie alla donazione dell’immobile che, appartenuto a una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

