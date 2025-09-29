Il “ Palazzo delle bolle ”, così è stato battezzato il capolavoro dell’architetto Antti Lovag affacciato sulla baia di Cannes. Non assomiglia a nessun’altra villa della Costa Azzurra, e non somiglia a nessun’altra villa che chiamiamo tale. Nato negli ovviamente anni Settanta dall’unione di architettura organica e utopia futurista, questo rifugio fatto di cupole tondeggianti si fonde con i colori delle rocce dell’Esterel e con l’azzurro del Mediterraneo, diventando icona visionaria e rifugio personale di Pierre Cardin. In questo luogo la linea retta non esiste: l’architetto ha voluto celebrare la curva come forma essenziale della vita, traducendo in cemento il concetto stesso di fluidità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palais Bulles, la casa futuristica con vista mozzafiato di Pierre Cardin