Pagelle Parma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 18e30 valida per la quinta giornata di Serie A 20252026 TOP PARMA TORINO: al 90esimo minutoFLOP PARMA TORINO: al 90esimo minuto LE PAGELLE PARMA TORINO: Le pagelle, i top e i flop di Parma Torino saranno comunicati al 90° minuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita