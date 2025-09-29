Pagelle Parma Torino | ecco i TOP FLOP e i voti della partita

Calcionews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Parma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 18e30 valida per la quinta giornata di Serie A 20252026 TOP PARMA TORINO: al 90esimo minutoFLOP PARMA TORINO: al 90esimo minuto LE PAGELLE PARMA TORINO: Le pagelle, i top e i flop di Parma Torino saranno comunicati al 90° minuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle parma torino ecco i top flop e i voti della partita

© Calcionews24.com - Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita

In questa notizia si parla di: pagelle - parma

Pagelle Parma Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Parma Juventus Women: Canzi toglie la giacca, Schatzer spicca VOTI

Pagelle Juve Parma: TOP E FLOP dopo il primo tempo

pagelle parma torino topPagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita - Pagelle Parma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 18e30 valida per la quinta giornata di Serie A 2025/2026 TOP PARMA TORINO: al 90esimo minutoFLOP PARMA TORINO: al 90esimo minut ... calcionews24.com scrive

pagelle parma torino topPrimavera, le pagelle di Torino-Parma 0-2: ingenuità di Bonadiman sul rigore - Il primo tempo della partita vede i ducali meglio piazzati e più incisivi. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Parma Torino Top