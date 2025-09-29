Pagelle Milan-Napoli i voti di Gazzetta | Modric campione di sacrificio Pulisic top
Le pagelle di Milan-Napoli 2-1, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pagelle - milan
Tour, le pagelle: Healy combatte e vince, 8. Milan torna in verde, 7,5
Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Jonathan Milan porta in trionfo l’Italia con una volata mostruosa
Pagelle Tour de France 2025, tappa di oggi: Merlier superiore a Milan nel testa a testa
Le pagelle di Milan-Napoli: Pulisic inventa e si mette in proprio, Hojlund fatica - X Vai su X
#Primavera1, #pagelle #CremoneseMilan 0-1: tre elementi spiccano su tutti - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle – Contro la gogna per Conte, in difesa di De Bruyne e McTominay. Quanto ci manca Lukakone nostro - Hojlund non tiene un pallone che sia uno. Lo riporta ilnapolista.it
Pagelle Milan-Napoli, i voti di Gazzetta: Modric, campione di sacrificio. Pulisic top - 2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. msn.com scrive