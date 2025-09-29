Voti e giudizi del match del ‘Ferraris’ valido per la 5a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 La Lazio torna subito a vincere. Dopo una settimana pessima per la sconfitta nel derby e i tanti infortuni a centrocampo, con il reintegro di Basic, i biancocelesti rispondono molto bene in casa del Genoa. Finisce 3-0 per la squadra di Sarri, con un punteggio probabilmente più severo di quanto ha detto la partita. Ma l’atteggiamento della Lazio è stato quello giusto, sfruttando i buchi difensivi avversari con Cancellieri e chiudendo a tripla mandata il risultato con Castellanos e poi Zaccagni nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO GENOA-LAZIO 0-3: Taty e Cataldi dettano legge, Malinovskyi delude