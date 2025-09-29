Pagelle – Contro la gogna per Conte in difesa di De Bruyne e McTominay Quanto ci manca Lukakone nostro

Le pagelle di Milan-Napoli 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. I truci a San Siro sono due, l’americano e il belga dal cognome chilometrico, indi il Milan scompare e così il giovane Meret vive cento minuti stranianti tra dolori e ozio – 6 DI LORENZO. I due gol diabolici principiano sulla destra azzurra e i colpevoli sono un po’ tutti, come sull’Orient Express christiano, lasciando praterie verdi e immense ai discesoni dapprima di Pulisic poi di Pavlovic (fanno pure rima, ahinoi). Il Capitano dei Due Scudetti ha le sue colpe ma si riabilita con il doppio colpo prima dell’ora di gioco: rigore ed espulsione di Estupinan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

