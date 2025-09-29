Pagamento pensioni ottobre 2025 e cedolino Inps | date calendario e novità
Con l’arrivo del mese di ottobre, cresce l’attesa dei pensionati per conoscere le date esatte di pagamento degli assegni Inps. Come da consuetudine, l’erogazione delle pensioni avverrà il primo giorno bancabile del mese, salvo che la data cada in un giorno festivo o durante il fine settimana. Per il mese di ottobre 2025 non sono previsti slittamenti: i pagamenti inizieranno mercoledì 1° ottobre, sia per chi ha scelto l’accredito su conto bancario, libretto postale o carta prepagata, sia per chi ritirerà la pensione presso gli uffici di Poste Italiane. Pensioni ottobre 2025: pagamento e calendario poste e banca. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
In questa notizia si parla di: pagamento - pensioni
Pensioni agosto 2025, cedolino e pagamento
Pagamento pensioni agosto 2025: ecco quando arriva l’accredito e cedolino INPS disponibile online
Pagamento pensioni di agosto 2025: rimborsi e addebiti
Ritardo di 48 ORE nel Pagamento delle Pensioni INPS di Novembre 2025 Tutti i dettagli qui, in articolo: https://insindacabili.it/pensioni-inps-novembre-2025-pagamento-in-ritardo-ai-pensionati/ #Pensioni #Pensionati - facebook.com Vai su Facebook
Manca poco al pagamento della pensione di ottobre. I dettagli sull'importo erogato dall'INPS sono contenuti nel cedolino: in alcuni casi l'importo sarà maggiore rispetto al solito - Pensioni / Pubblico, INPS - X Vai su X
Pagamenti Inps di ottobre 2025: quando pagano pensioni, ADI, Naspi e Assegno Unico - Il nuovo Assegno di Inclusione, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 con il Decreto Lavoro (Dl 48/2023), sarà pagato il 15 ottobre per coloro che ricevono il primo accredito o una mensilità arretrata. Lo riporta tag24.it
Pensioni di ottobre 2025: oggi 1° ottobre il pagamento. Accredito, ritiro in contanti e conguagli - Da giorni è online il cedolino delle pensioni di ottobre 2025, che vengono pagate il primo giorno bancabile del mese, quindi oggi mercoledì 1. Da leggioggi.it