Pagamento pensioni ottobre 2025 e cedolino Inps | date calendario e novità

Con l’arrivo del mese di ottobre, cresce l’attesa dei pensionati per conoscere le date esatte di pagamento degli assegni Inps. Come da consuetudine, l’erogazione delle pensioni avverrà il primo giorno bancabile del mese, salvo che la data cada in un giorno festivo o durante il fine settimana. Per il mese di ottobre 2025 non sono previsti slittamenti: i pagamenti inizieranno mercoledì 1° ottobre, sia per chi ha scelto l’accredito su conto bancario, libretto postale o carta prepagata, sia per chi ritirerà la pensione presso gli uffici di Poste Italiane. Pensioni ottobre 2025: pagamento e calendario poste e banca. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it