Padre e figlio feriti nel Napoletano per sedare lite tra coniugi

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone, padre e figlio, sono rimasti feriti a Pozzuoli nel tentativo di sedare una lite tra coniugi. Gli agenti della polizia sono intervenuti in via Tranvai, nei pressi della galleria, per la segnalazione di due persone raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Il padre, di 60 anni, è stato ferito all’addome, il figlio, di 31 anni, alla gamba. I due sono stati trasportati presso l’ospedale La Schiana; allo stato il padre è stato sottoposto ad intervento chirurgico, mentre il figlio è cosciente. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che le vittime sarebbero state colpite nel tentativo di sedare una lite tra coniugi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Padre e figlio feriti nel Napoletano per sedare lite tra coniugi

In questa notizia si parla di: padre - figlio

