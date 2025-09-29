Padre e figlio feriti a Pozzuoli caccia a un 32enne; il ferimento ripreso dalle telecamere

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli con gli uomini della Squadra Mobile della Questura sono sulle tracce dell’uomo - un 32enne di Pozzuoli - che ieri sera ha sparato e ferito due persone, padre e figlio, a via Matteotti, nei pressi di Largo Tranvai, perché avevano osato intromettersi in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pozzuoli, padre e figlio feriti a colpi di pistola dopo aver tentato di sedare una lite tra coniugi - Il 65enne, colpito all'addome, è stato operato ed è in prognosi riservata, non in pericolo di vita. rainews.it scrive

Pozzuoli, padre e figlio feriti da colpi di pistola mentre tentano di sedare una lite - L’episodio si è verificato a Pozzuoli, in via Tranvai, nei pressi della galleria, dove la polizia è accorsa a seguito della segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Secondo ilcrivello.it