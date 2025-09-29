Padovan ci va giù pesante su questo bianconero | Sprofondato nell’irrimediabile mediocrità è l’ombra di se stesso

Padovan, giornalista, ha criticato duramente questo giocatore bianconero. Ecco le sue parole sul momento vissuto alla Juventus. Un’analisi lucida, una critica affilata. Dalle colonne de Il Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la lotta al vertice della Serie A, promuovendo il Milan “allegriano” ma lanciando una stoccata velenosa a uno degli acquisti più onerosi della Juventus: Teun Koopmeiners. “Milan da prime tre, ma non da titolo”. Secondo l’ex direttore di Tuttosport, la vittoria del Milan sul Napoli è stata «la più allegriana delle partite ». Una squadra solida che, a suo dire, sarebbe stata più giusto veder pareggiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

