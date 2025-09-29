Padovan ci va giù pesante su questo bianconero | Sprofondato nell’irrimediabile mediocrità è l’ombra di se stesso

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padovan, giornalista, ha criticato duramente questo giocatore bianconero. Ecco le sue parole sul momento vissuto alla Juventus. Un’analisi lucida, una critica affilata. Dalle colonne de Il Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la lotta al vertice della Serie A, promuovendo il Milan “allegriano” ma lanciando una stoccata velenosa a uno degli acquisti più onerosi della Juventus: Teun Koopmeiners. “Milan da prime tre, ma non da titolo”. Secondo l’ex direttore di Tuttosport, la vittoria del Milan sul Napoli è stata «la più allegriana delle partite ». Una squadra solida che, a suo dire, sarebbe stata più giusto veder pareggiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

padovan ci va gi249 pesante su questo bianconero sprofondato nell8217irrimediabile mediocrit224 232 l8217ombra di se stesso

© Juventusnews24.com - Padovan ci va giù pesante su questo bianconero: «Sprofondato nell’irrimediabile mediocrità, è l’ombra di se stesso»

In questa notizia si parla di: padovan - pesante

Cerca Video su questo argomento: Padovan Gi249 Pesante Bianconero