Padova-Avellino i convocati di Biancolino
Tempo di lettura: < 1 minuto In vista del match tra Padova ed Avellino, valido per la sesta giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane; Difensori: 2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi; Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 39 Besaggio; Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne. REPORT Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: padova - avellino
Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova
Padova-Avellino, da domani via alla prevendita per il settore ospiti
Padova-Avellino, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Il Padova sbanca Monza, ancora un pareggio per il Catanzaro che rimonta la Juve Stabia. Terzo urrà di fila dell'Avellino, Spezia ko a Venezia. Primo punto in campionato della Sampdoria al "San Nicola" con il Bari. Risultati, marcatori e classifica - facebook.com Vai su Facebook
Prevendita Padova – Avellino (martedì 30/09 h 20:30) https://padovacalcio.it/prevendita-padova-avellino-2025/… - X Vai su X
Padova, mister Andreoletti: «Oggi è il tempo della fatica. Avellino? In forma e pieno di entusiasmo» - Martedì sera all'Euganeo sbarca l'Avellino di Biancolino, reduce da tre successi di fila. Come scrive padovaoggi.it
Padova-Avellino, Biancolino medita un mini turnover: i cambi - Confermare modulo e uomini, stravolgere tutto o individuare la soluzione intermedia che possa consentire di dosare le forze senza ricorrere a pericolosi esperimenti? Riporta ilmattino.it