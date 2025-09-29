Paderno Dugnano vent’anni al ragazzo che sterminò la famiglia | Lucido e manipolatore voleva l’immortalità

La tragedia che ha sconvolto Paderno Dugnano ha trovato un punto fermo con l a condanna a vent’anni di carcere per Riccardo Chiaroni, il ragazzo che a soli 17 anni ha ucciso brutalmente i genitori e il fratellino di dodici anni. Una sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni che ha comminato la pena massima in abbreviato, rifiutando categoricamente la tesi dell’infermità mentale avanzata dalla difesa. Le motivazioni della sentenza dipingono un quadro agghiacciante di lucidità e premeditazione, svelando un movente che sfida ogni comprensione. Il giovane Riccardo, ora maggiorenne, è stato descritto come un individuo capace di distinguere la realtà dall’immaginazione, nonostante fosse guidato da un pensiero stravagante. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Paderno Dugnano, vent’anni al ragazzo che sterminò la famiglia: “Lucido e manipolatore, voleva l’immortalità”

