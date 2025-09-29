Paderno Dugnano 17enne era lucido quando sterminò famiglia Le motivazioni dei giudici
Pubblicate le motivazioni con cui il Tribunale per i minorenni, lo scorso giugno, ha condannato a 20 anni - pena massima in abbreviato - Riccardo Chiarioni. Nel 2024, a 17 anni, il giovane ha ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella loro casa a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La giudice, pur tenendo conto delle attenuanti generiche e della minore età, ha ritenuto sussistere la premeditazione e non ha riconosciuto invece il vizio parziale di mente certificato accertato dai periti. Dopo le motivazioni depositate oggi, l'avvocato Amedeo Rizza, che difende Chiarioni, ha spiegato che presenterà ricorso in appello contro la sentenza.
"Manipolatore, scaltro, lucido", le motivazioni dei giudici sul ragazzino che sterminò la famiglia a Paderno Dugnano - Le motivazioni della condanna a 20 anni: "Manipolatore", "scaltro" e attratto "dall'ideologia fascista", nazista e "omofoba"
Strage di Paderno Dugnano, il 17enne che uccise i genitori e il fratello condannato a vent'anni. Le motivazioni della sentenza: «Ha lucidamente programmato, attuato, variato ... - Il Tribunale per i minorenni definisce Riccardo Chiaroni «manipolatore» e «attratto dal nazismo».