Pace e Sicurezza | il racconto straordinario della Polizia di Stato nei giorni dei Papi

Nella giornata del Patrono della Polizia di Stato verrà distribuita un’edizione straordinaria di Polizia Moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, dal titolo Pace e sicurezza, dedicata all’impegno della Polizia di Stato nei giorni dei funerali di Papa Francesco e dell’elezione di Papa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: “Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo”

Mattarella, da 70 anni la Nato è presidio di pace e sicurezza

Nato, Mattarella: “Da 70 anni presidio di pace e sicurezza”

La Presidente del Consiglio garantisca la sicurezza della Global Sumud Flottilla. La lettera di noi sindaci della Città metropolitana di Bari Ho già detto pubblicamente quanto io abbia a cuore la missione di pace della Global Sumud Flottilla, un gesto straordinar

Nuovo Forum sul sito CeSPI dedicato a ?Agenda #Donne, #Pace e #Sicurezza (#WPS). Uno spazio di dialogo per riflettere su presente e futuro dell'Agenda. Testo introduttivo di Aurora Ianni e @Mattia88261 Scopri come contribuire al dibattito

"Pace e Sicurezza": la Polizia di Stato celebra il suo impegno durante i giorni storici del Vaticano - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo In occasione del Patrono della Polizia di Stato, viene distribuita un'edizione straordinaria di Polizia Moderna, il mensile ufficiale della Poliz ...

Poliziamoderna: "Pace e sicurezza", gli occhi del mondo puntati su Roma - Le voci dei protagonisti della sicurezza, del mondo ecclesiastico e dei comunicatori e le testimonianze degli studenti della Libera università Maria santissima assunta e dei volontari ...