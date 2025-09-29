Pace e sicurezza | edizione speciale di Polizia Moderna dedicata ai giorni storici tra due Papi

Un’edizione straordinaria di Polizia Moderna racconta l’impegno delle forze dell’ordine durante i funerali di Papa Francesco e l’elezione di Papa Leone XIV, tra ordine pubblico, comunicazione e testimonianze dal cuore di Roma.. Nella giornata del Patrono della Polizia di Stato verrà distribuita un’edizione straordinaria di Polizia Moderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato, dal titolo Pace e sicurezza, dedicata all’impegno della Polizia di Stato nei giorni dei funerali di Papa Francesco e dell’elezione di Papa Leone XIV. Lo speciale Pace e sicurezza racconta le professionalità e le attività messe in campo per garantire, in una cornice di massima serenità e sicurezza, le esequie di Papa Francesco, il conclave e l’intronizzazione di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

