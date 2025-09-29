Pace con il Creato | al Parco Tevere una giornata di solidarietà e comunità per il bene comune

Perugiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un successo di partecipazione e di cuore. Si è svolta al Parco Tevere l’iniziativa “Pace con il Creato”, una giornata interamente dedicata alla solidarietà, alla gioia e alla riflessione per i più giovani, patrocinata dal Comune di Perugia. L’obiettivo, pienamente centrato, era uno solo: il bene. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: pace - creato

