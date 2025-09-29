PAC 2000A Conad dona 92.700 euro all’Ospedale Annunziata di Cosenza | inaugurata la nuova Casa Nascita
Un contributo concreto per la salute di mamme e bambini. PAC 2000A Conad ha rinnovato il proprio sostegno all’Ospedale “Annunziata” di Cosenza con una donazione di 92.700 euro, destinata all’acquisto di apparecchiature e arredi per il Dipartimento Materno-Infantile. La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta oggi presso il presidio ospedaliero, alla presenza del commissario dell’Ao di Cosenza, De Salazar, del direttore relazioni esterne PAC 2000A Conad, Alessandro Meozzi, e del direttore Area Calabria di PAC 2000A, Pietro Provenzano. La somma consentirà di dotare il reparto di strumenti fondamentali, tra cui un sistema di screening uditivo neonatale, un’incubatrice adatta al trasporto e alla risonanza magnetica e un posizionatore ecografico neonatale con braccio guida. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
