PChigi | parti accettino il piano Trump

22.30 "L'Italia esorta tutte le parti a cogliere questa opportunità e ad accettare il Piano.Hamas,in particolare,che ha avviato questa guerra con il barbaro attacco terroristico del 7 ottobre 2023 ha ora la possibilità di porvi fine riasciando gli ostaggi,accettando di non avere alcun ruolo nel futuro di Gaza e disarmando completamente". Così si legge in una nota di Palazzo Chigi relativa al Piano per Gaza presentato dal presidente Usa,che il governo italiano accoglie con favore ricordando gli sforzi profusi per la pace. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it