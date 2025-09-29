Overtourism Santanché | Eliminare gli affitti brevi sarebbe un danno per le aree interne
“Il fenomeno degli affitti brevi? Se guardiamo i dati attraverso il codice identificativo nazionale che abbiamo introdotto sta emergendo moltissimo il sommerso”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine del Global Travel & Tourism Summit a Roma. “Noi vogliamo che non ci sia una concorrenza sleale – ha continuato Santanchè – È vero che abbiamo in Italia 1.200.000 stanze d’albergo, che ci sembra un grande numero, ma se vediamo la concentrazione capiamo che se non avessimo strutture ricettive extra-alberghiere i nostri turisti non potrebbero raggiungere le aree interne e i nostri oltre 5000 borghi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: overtourism - santanch
Ministero del Turismo. . Santanchè riunisce a Roma il mondo del turismo. L’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della storia del turismo. Dal 28 al 30 settembre, Roma ospiterà la venticinquesima edizione del Global Summit del World Travel & Tourism - facebook.com Vai su Facebook
Overtourism, Santanché: “Eliminare gli affitti brevi sarebbe un danno per le aree interne” - Se guardiamo i dati attraverso il codice identificativo nazionale che abbiamo introdotto sta ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Turismo, Federalberghi Bologna: «L'overtourism qui è lontano ma gli affitti brevi sono l'anima nera del settore. Si vocifera di un nuovo hotel 5 stelle in centro, pesano ... - Giovanni Trombetti, da neo presidente di Federalberghi Bologna, come giudica l’andamento del settore in città? Si legge su corrieredibologna.corriere.it